Feuerwehren im Bezirk Horn gleich doppelt gefordert .

Gleich zu zwei Einsätzen innerhalb weniger Stunden mussten am 10. September die Feuerwehren Harmannsdorf, Eggenburg und Matzelsdorf ausrücken. Zunächst krachte es auf der B4 bei Sachsendorf, dann war in Harmannsdorf eine Person in einem Erntewagen eingeklemmt.