Koller, die nächstes Jahr die Micaëla singen wird, und Resch, noch in bester Erinnerung als Garser „Papageno“, der 2021 den Moràles gibt, sorgten mit dem ungarischen Pianisten Márton Kiss für ein in jeder Hinsicht bewegendes Erlebnis. Die junge Opernsängerin, eine gebürtige Leobenerin, war Bayreuth-Stipendiatin des Jahres 2019 und kann als Finalistin internationaler Wettbewerbe eine Vielzahl von Preisen vorweisen. Aus Hall in Tirol kommt der Bariton Wolfgang Resch und hat sich als Opern- und Liedersänger auf einer Reihe von großen Bühnen einen Namen gemacht.

Beide überzeugten die Zuhörer, darunter Landesrat Martin Eichtinger („Ich bin stolz auf das große Kulturangebot in Niederösterreich und freue mich auf dieses besondere Konzert in der historischen Burg!“), durch feine, aber doch feste, bei Forte-Stellen durchaus kräftige Töne in den Höhen und satte in den mittleren und tieferen Lagen.

Einfühlsam und ausdrucksstark

Sie wussten einfühlsam und ausdrucksstark sowohl einzeln als auch im Duett Lieder von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Robert Schumann und Fanny Mendelssohn-Hensel, die ältere Schwester von Felix Mendelssohn-Bartholdy, zu interpretieren, wobei stellvertretend für alle „Sehnsucht“, „An die ferne Geliebte“, „Der Liebende“ oder „Suleika und Hatem“ als besonders gelungen bezeichnet werden können. Ein kongenialer Begleiter auf dem Piano war Márton Kiss, der wie die Sänger stürmischen Applaus und „Bravo!“-Rufe als Zeichen der Anerkennung erhielt.

Der Dank der Interpreten: Beethovens „Ich liebe dich so wie du mich“ und Lehárs „Lippen schweigen“, die ebenfalls heftig akklamiert wurden.

Gratis-Ticket für alle Garser

Für Freitag, 4. September, wenn Intendant Johannes Wildner mit Freunden bei der "Garser Burg-Schubertiade" musiziert, haben sich die Gemeinde und die Burg Gars GmbH etwas Besonderes für alle Garser einfallen lassen: Wer sich auf dem Gemeindeamt einen Gutschein abholt und diesen im Kartenbüro am Hauptplatz (geöffnet Montag bis Freitag 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr) einlöst, erhält ein Gratisticket für diese Abendvorstellung.