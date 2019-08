„Wir sind sehr froh, dass Bettina Schlegel und Pater Shyne zu uns ins Pfarrteam kommen“, freut sich nicht nur Stadtpfarrer Pater Albert Groiß.

Bettina Schlegel ist seit September als Pastoralassistentin in der Pfarre Horn tätig, nachdem sie ihre Ausbildung Ende Juni abgeschlossen hat. Zu ihrer Sendungsfeier am Samstag, 28. September, um 14 Uhr im Dom Sankt Pölten mit Weihbischof Anton Leichtfried lädt sie alle zum Mitfeiern herzlich ein.

Schlegel ist verheiratet und wohnt mit ihrem Mann und den drei Söhnen in Eggenburg, wo sie schon in der Pfarre mitgearbeitet hat. Sie freut sich schon auf viele Gespräche und Begegnungen mit Menschen aller Altersgruppen.

Aus Indien in den Piaristenorden

Pater Shyne Kurian SchP (Scholarum Piarum) stammt aus der Provinz Kerala in Indien. Er ist im Jahr 2003 in den Piaristenorden eingetreten. Nach seinem Philosophiestudium in Indien wurde er nach Österreich geschickt, um hier sein Studium fortzusetzen.

Nachdem er vier Jahre lang in Heiligenkreuz Theologie studiert hat, wurde er heuer am 1. Mai zum Priester geweiht. „Ich freue mich auf meinen ersten Einsatz in der Pfarrseelsorge bei Ihnen in Horn und Mödring“, lässt er die Bevölkerung wissen.