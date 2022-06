Wohnbau-Doppel für Jung und Alt in Geras

Gleich zwei Wohnbauprojekte geht die Stadtgemeinde Geras gemeinsam mit der NÖ Bau- und Siedlungsgenossenschaft (NBG) an. Im Ortszentrum soll direkt neben der Volksschule in der Langauer Straße eine Wohnhausanlage für junge und ältere Geraser errichtet werden. Im neuen Siedlungsgebiet am Kirchberg sollen drei Doppelhäuser für Jungfamilien errichtet werden.

Aufgrund der Nachfrage und dem wieder positiven Ausblick hinsichtlich Bevölkerungsentwicklung habe man sich zu diesen Projekten entschlossen, sagt Bürgermeister Johann Glück. Und mit der NBG habe man dazu den idealen Partner gefunden: „Die Chemie hat von Anfang an gepasst. Wir gehen positiv an die Sache heran“, sagt Glück.

Für ihn sei es bei seinen Projekten wichtig, die Gemeinden vom Beginn an ins Boot zu holen und die dann gemeinsam durchzuziehen, sagt NBG-Obmann Walter Mayr. Dann sei es ihm wichtig, die Anrainer ins Boot zu holen und über die Projekte zu informieren.

In der Wohnhausanlage bei der Volksschule werden zwölf Wohnungen mit Größen zwischen 54 m² und 94 m² mit zwei bis vier Zimmern gebaut. Die Wohnungen verfügen über Terrassen bzw. Balkone. Den Erdgeschosswohnungen werden Eigengärten zugeordnet. Jede Wohneinheit wird einen Pkw-Abstellplatz im Freien haben, weitere Abstellplätze können bei Bedarf angemietet werden, solange der Vorrat reicht. Auf Sonderwunsch und Kosten des Mieters kann jeder Stellplatz mit einer Ladesteckdose für ein Elektroauto ausgestattet werden. Zusätzlich werden Abstellräume für Fahrräder und Kinderwägen zur Verfügung gestellt, auch ein Kinderspielplatz soll errichtet werden.

Die Anlage wird als „betreubares Wohnen“ angelegt, auf Wunsch und bei Bedarf können die Bewohner also Betreuung in Anspruch nehmen. Das derzeit noch auf dem von der Gemeinde angekauften Grundstück befindliche Gebäude wird abgerissen werden.

Die insgesamt sechs Einheiten in den Doppelhäusern am Kirchberg werden jeweils 103 m² groß sein. Die Gebäude werden in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung errichtet. Die Beheizung und Warmwasserbereitung erfolgt mittels einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Zusätzlich wird eine Photovoltaikanlage am Dach der Reihenhäuser installiert. Diese Einheiten haben auch Eigengärten und Terrassen.

Start der Projekte soll im zweiten Quartal 2023 sein, die Fertigstellung wird für das vierte Quartal 2024 erwartet.

