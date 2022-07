Weitersfelder Sportler feierten ihren 70er

Der SVW, der auf Initiative von Obmann Raimund Rössler im April 1952 gegründet wurde, kann auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken, die von Höhepunkten wie der Errichtung des neuen Sportplatzes 1972 unter Obmann Gottfried Doubek, den Bau der Tribüne und Mannschaftsgebäude mit Kantine und Flutlichtanlage unter seinen Nachfolgern, aber auch von sportlichen Erfolgen wie dem Einzug in die Unterliga NW Waldviertel unter Trainer „Böckl“ Steininger 1993 geprägt war.

„Nach dem Ab und Auf vergangener Jahre freuen wir uns mit fast ausschließlich einheimischen Spielern bzw. Trainer und Spitzenplätzen in der 2. Klasse Thayatal über ein wachsendes Publikumsinteresse und bemühen uns mit unserer Jugendbetreuung um eine gute Zukunft für unseren Verein,“ betonte USVW- Vorstandssprecher Gernot Lenz. Die Einleitung des Festes bildete am Freitag ein Dämmerschoppen mit der „Klanen Partie“ der Jugendkapelle und ein gut besuchtes Open Air -Konzert mit Ensemble „Solid & Gold“ am Sportplatz.

Am Sonntag segnete nach der Festmesse, die der Kirchenchor unter Führung von Beate Steindl umrahmte, Dechant Dominicus Hofer den neuen Funcourt, der auf dem Gelände des früheren Tennisplatzes neben dem Spielplatz errichtet wurde. Der neue Mehrzwecksportplatz für Ballsportarten, dem auch eine Asphaltstockbahn angeschlossen ist, wurde auf Initiative von einigen Junggemeinderäten aus finanziellen Mitteln der Marktgemeinde Weitersfeld mit Förderungen des Landes und der Union NÖ errichtet und komplettiert die Freizeitanlagen am Kirchenberg.

Der Fun Court wird frei zugänglich sein und neben den Schulen und dem Sportverein allen Bewohnern zur freien Nutzung zur Verfügung stehen – durch eine Flutlichtanlage auch in den Abendstunden, ergänzte Bürgermeister Reinhard Nowak. Beim Frühschoppen versorgten dann die Mitglieder des Vereins die Gäste kulinarisch hervorragend.

