Zweitwohnsitz: „Viel Geld wird liegengelassen“

Mehr Abgaben und kein Wahlrecht für Zweitwohnsitzer? Bürgermeister Martin Falk hält nichts davon, wie er in einem NÖN-Gespräch erzählte. Er betonte deren wichtige Rolle in der Marktgemeinde. Das geht für den Garser Hermann Hauer zu weit.

Denn der Zweitwohnsitz ist für die Gemeinde eine geringere Einnahmequelle als der Hauptwohnsitz. „Man lässt irrsinnig viel Geld durch die Finger streichen, wenn man so argumentiert.“ Schon gar nicht verstehe er, wenn so mancher darauf poche, weniger Abgaben zu zahlen, wenn man nur drei Monate in Gars wohnt. „Es fehlen dann die restlichen zehn Monate, wo im Prinzip die Wirtschaft unterstützt werden würden.“ Diese Kaufkraft gehe in der Gemeinde dann ab.

"Internet im Kamptal ist ein Horror"

Und: „Ich würde es wahnsinnig toll finden, wenn man ein bisschen mehr auf unsere Leute schaut. Das Internet im Kamptal ist ein Horror. Es ist kein Wunder, dass die Jugend wegzieht.“ Es bringe nichts, sich immer auf die Sommerfrische-Zeit mit der Kamptal zu berufen. „Wir leben im Hier und Jetzt.“ Man müsse Gewerbe in die Gemeinde bringen und Arbeitsplätze schaffen. Die Infrastruktur mit dem Bauhof, Abfallzentrum und der Kläranlage müsse verbessert werden.

Und was Wahlen betrifft: „Ich finde schon, dass in einem Gemeinderat Personen sitzen müssen, die ihren Hauptwohnsitz und ihren Lebensmittelpunkt in der Gemeinde haben.“

Bürgermeister Falk bleibt bei seiner Position

Der Bürgermeister befürworte, „dass sich die Zweitwohnsitzer zu Hauptwohnsitzern erklären“. Aber er bleibe bei seiner Position: „Ich verstehe nicht, warum den Zweitwohnsitzern das Wahlrecht entzogen werden sollen und sie eine zusätzliche Sondersteuer zahlen sollen. Ich stehe weiterhin dazu, dass Zweitwohnsitzer ein wirtschaftlicher Faktor sind.“

Über die wirtschaftliche Lage in Gars könne er sich indes nicht beschweren: „Die Kommunalsteuer-Entwicklung spricht für uns. Wir haben sehr innovative Betriebe, die weltweit operieren und sehr intensiv investieren.“ Die Gemeinde sei zudem bei der Erneuerung der Kläranlage dran: 2,5 Millionen Euro sind im Budget vorgesehen.

"Warum sollen sie nicht mitbestimmen?"

Zu Hauers Einwand über Zweitwohnsitzer im Gemeinderat sagt Falk: „Zweitwohnsitzer sind wahlberechtigt und es gibt zufälligerweise einen Gemeinderat, der am Papier Zweitwohnsitzer ist. Das ist noch rechtens“, erklärt er. „Wir haben sehr viele Zweitwohnsitzer, die sich in Vereinen engagieren. Warum sollen sie dann nicht auf kommunaler Ebene mitbestimmen können?“ Die Stimmung untereinander sei grundsätzlich gut, sagt Falk.

Hauer, der selbst in Wien einen Wohnsitz hat, ist dagegen überhaupt nicht zufrieden mit dem Zusammenleben – und bringt das mit einem plastischen Beispiel zum Ausdruck: „Wenn Zweitwohnsitzer am Wochenende kommen und du den Rasenmäher aufdrehst, wenn es erlaubt ist, und dann heißt es: Ich möchte meine Ruhe haben.“ Solche Situationen betreffen allerdings alle, egal ob Zweitwohnsitz oder nicht, findet Falk. Sein Schlusssatz: „Das ist eine Einzelmeinung, die anders ist – und das ist in einer Demokratie legitim.“

"Brauchen die Jugend, die etwas bewegen wollen"

Und das lebt Hauer aus: „Ich wäre ein Oppositionspolitiker“, lacht dieser zum Schluss des Gesprächs. Er habe sogar mit dem Gedanken gespielt, sich der Bürgerliste anzuschließen. Wie sieht es jetzt aus? „Ich bin 58 und der Meinung, dass nicht die alten Hasen in der Bürgerliste sein sollten. Wir brauchen die Jugend, die die Ideen haben und etwas bewegen wollen.“