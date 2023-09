NÖN-Redakteur im Land des Feuers

Aserbaidschan, nur minimal größer als Österreich, ist ein Schmelztiegel der Kulturen. Eingeklemmt zwischen dem Kaukasus im Westen, dem Kaspischen Meer im Osten, Russland im Norden und dem Iran im Süden war es von jeher durch unterschiedliche Kulturen, Sprachen, Religionen, Bräuche und Traditionen beeinflusst. Weil das Land der Aseri - so nennt man die Einwohner Aserbaidschans - auf der alten Seidenstraße lag, wurde der kulturelle Austausch über Jahrhunderte gepflegt.

Ein kleiner Blick in die lokale Kulinarik kann das am besten verdeutlichen. Türkischer Kaffee und süßes Baklava werden hier genauso gereicht wie mit Safran gewürzte iranische Eintopf- oder mit Rosinen verfeinerte zentralasiatische Reisgerichte. Wer ein Kutab - übersetzt bedeutet dies Buch - bestellt, bekommt eine pikante, mit Fleisch, Käse oder Spinat gefüllte Palatschinke, die zwar einen arabischen Namen trägt, aber typisch für Aserbaidschan ist. Obwohl das Land muslimisch geprägt ist, kann man köstlichen Rot- oder auch Granatapfelwein trinken. Durch den russischen Einfluss ist auch Wodka beliebt.

So viel Gas, dass die Berge brennen

International bekannt geworden ist Aserbaidschan wohl am meisten durch zwei Dinge: seine riesigen Erdölvorkommen und den seit dem Zerfall der Sowjetunion immer wieder aufflammenden Konflikt um die umstrittene Region Bergkarabach. Was die meisten nicht wissen: Aserbaidschan ist der Vorreiter in puncto Erdölförderung. Schon in den 1840er Jahren wurden hier die ersten Erdölbohrungen durchgeführt. Bald trieb aserbaidschanisches Öl europäische Maschinen an und machte bei uns die Industrielle Revolution möglich. Rund um Baku befindet sich im Erdboden so viel natürliches Gas, dass es an manchen Stellen einfach aus dem Felsen brennt. Am „Yanar Dag“, dem „brennenden Berg“ am Rande der Hauptstadt Baku, kann man sich von diesem Naturschauspiel selbst überzeugen. Hier züngeln seit mehreren tausend Jahren heiße Flammen aus dem Boden. Einst zog dieses Wunder die Zoroastrer, Feueranbeter aus dem heutigen Iran, an. Heute sind es vor allem Touristen, die sich dafür interessieren. Wer selbst nicht so weit fliegen will, kann sich den brennenden Berg auch im James Bond-Film „Die Welt ist nicht genug“ ansehen. Der Name „Land des Feuers“, wie sich Aserbaidschan gerne selbst nennt, kommt also nicht ungefähr.

Bis heute ist Aserbaidschan einer der größten Erdöl- und Erdgasförderer der Welt. Neuerdings, mit EU-Sanktionen gegen Russland, werden aserbaidschanische Brennstoffe auch für Europa wieder zunehmend attraktiv. Nirgendwo wird der durch Petrodollars erworbene Wohlstand der aserbaidschanischen Oberschicht besser greifbar als in der Hauptstadt Baku. Die Stadt liegt auf der Halbinsel Absheron, direkt am Kaspischen Meer. Blickt man von der altehrwürdigen, von den Sowjets angelegten Meerespromenade auf das Meer hinaus, erkennt man am Horizont die Bohrinseln, die für den Reichtum des Landes verantwortlich sind. Wer sich eine salzige Brise erwartet, ist hier aber falsch: den Geruch von unraffiniertem Öl hat man in der ganzen Stadt in der Nase. Und leider auch schmierige Ölflecken im Wasser. Dem schwarzen Gold wird hier fast alles untergeordnet, Naturschutz spielt keine nennenswerte Rolle.

Moderne Architektur und Kaviar-Diplomatie

Wohin das mit Öl und Gas erworbene Geld fließt, zeigt sich bei einem Blick auf die moderne Architektur der Stadt. Baku ist voll mit baulichen Superlativen. Die irakisch-britische Designerin Zaha Hadid hat sich in Baku mit einem gigantisch-großen Museumsbau im Stil der Dekonstruktion verewigt. An der Hafeneinfahrt steht ein fast 170 Meter hoher halbmondförmiger Bau. Daraus soll einst ein Hotel werden, das Projekt ist aber im Stocken. Und hoch über der Stadt thronen die sogenannten Flame Towers, ein Ensemble aus drei in Form von Flammen angelegten Hochhäusern. In der Nacht werden diese abwechselnd mit aserbaidschanischen Flaggen oder flammenartigen Lichtern beleuchtet. Ironie der Geschichte: Viele dieser Bauwerke sind nur Fassaden. Ein Lokalaugenschein hat ergeben, dass beispielsweise die mächtigen Flame Towers nahezu ungenutzt auf der Anhöhe stehen. Viel Schein, wenig Sein könnte man meinen.

Auf meiner Reise treffe ich zahlreiche Einheimische. Die meisten sind sehr höflich, heißen einen willkommen und interessieren sich dafür, warum man nach Aserbaidschan gereist ist. Im Gespräch merkt man dann schnell, wie ungleich die aserbaidschanische Gesellschaft ist. Der enorme Reichtum durch Erdöl und Erdgas kommt nur den allerwenigsten zu Gute. Das Land ist formell zwar eine präsidentielle Republik, de facto aber eine Autokratie. Seit der Unabhängigkeit, die mit dem Zerfall der Sowjetunion erreicht wurde, wird das Land maßgeblich von der Familie Alijew beherrscht. Seit 1993 regierte Haidar Alijew, der selbst durch einen Militärputsch an die Macht gekommen war, als Präsident. 2003 hat er seinen Sohn, Ilham Alijew, als Nachfolger eingesetzt. Dieser wiederum hat 2017 seine Ehefrau, Mehriban Alijewa, zur Vizepräsidentin gemacht. Korruption und Vetternwirtschaft stehen also an der Tagesordnung. Im Politjargon hat sich dafür der Begriff „Kaviar-Diplomatie“ durchgesetzt.

Umkämpfte Berge

Ebenso seit der Unabhängigkeit ist das Land durch den Bergkarabach-Konflikt geprägt. Bergkarabach, eine Region im gebirgigen Westen des Landes, auf die sowohl Armenien als auch Aserbaidschan Anspruch erheben, ist seither umkämpft. Erst vor wenigen Tagen flackerte die Gewalt das letzte Mal auf, es gab wie schon 2020 zahlreiche Tote auf beiden Seiten. 2020 konnte sich Aserbaidschan unterstützt von der Türkei durchsetzen und ein paar Landstreifen erobern, die vorher von Armenien kontrolliert wurden. Wirklich viel zu holen gibt es in Bergkarabach nicht. Als Tourist ist es auch nicht erlaubt, hinzufahren. Vor allem geht es um Gebietsansprüche und gekränkten Stolz.

Am internationalen Parkett versucht Aserbaidschan über die Korruption, die krasse Ungleichheit zwischen der Bevölkerungsmehrheit und der reichen Politspitze und den Bergkarabach-Konflikt hinwegzutäuschen. 2012 richtete die Kaukasusrepublik den European Song Contest aus und inszenierte sich als weltoffenes, am Westen orientiertes Land. Mit dem seit 2017 stattfindenden großen Preis von Aserbaidschan hat man sich auch die Formel 1 nach Baku geholt und produziert so schillernde Bilder eines modernen Landes. Mit der Lebensrealität der meisten Aseris hat dies aber nicht allzu viel zu tun. Wer ein faszinierendes Land, das seinen Weg zwischen Ost und West erst finden muss, erleben will, für den ist Aserbaidschan ein tolles Reiseziel.