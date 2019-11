WAC nach Niederlage ohne EL-Aufstiegschance .

Der WAC hat am Donnerstag die letzte Chance auf ein Weiterkommen in der Fußball-Europa-League verspielt. Die Wolfsberger verloren in Graz gegen Borussia Mönchengladbach durch ein Tor von Lars Stindl (60.) mit 0:1 und stehen damit in Gruppe J schon vor dem abschließenden Match am 12. Dezember bei AS Roma als Tabellenletzter fest.