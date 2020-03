Liverpool, das den ersten Meistertitel seit 1990 sowie den insgesamt 19. dicht vor Augen hat, liegt damit nach dem Spiel der 28. Runde weiter 22 Punkte vor Manchester City voran. Die Partie der "Citizens" gegen Arsenal wurde verschoben, da diese am Sonntag im Liga-Cup-Finale im Londoner Wembley-Stadion gegen Aston Villa um den Titel kämpfen.

An der Vicarage Road war Ismaila Sarr mit einem Doppelpack (54., 60.) und einem idealen Assist für den dritten Treffer von Troy Deeney (72.) der Mann des Spiels. Watford, der Arbeitgeber des nicht eingesetzten Goalies Daniel Bachmann, verließ damit die Abstiegszone und ist neuer 17. Die "Reds" boten eine schwache Vorstellung. Deshalb verpassten sie den 19. Sieg in Folge. Der Rekord im englischen Oberhaus bleibt somit mit 18 Erfolgen en suite bestehen. Das schaffte neben Liverpool in der Vergangenheit auch ManCity (2017).

Im Kampf um Rang vier konnte Chelsea nicht voll punkten. Die "Blues" erkämpften bei Bournemouth dank eines Doppelpacks von Marcos Alonso (33., 85.) gerade noch ein 2:2 und halten als Vierte bei 45 Punkten. LASK-Europa-League-Gegner Manchester United hat damit am Sonntag die Chance, mit einem Sieg bei Everton bis auf einen Zähler an Chelsea heranzurücken.

Kein Erfolgserlebnis gab es für Southampton. Das Team des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl unterlag West Ham United auswärts mit 1:3. Kevin Danso stand bei den Verlierern, die zum dritten Mal in den jüngsten vier Spielen eine Niederlage kassierten, nicht im Kader. "Wir haben um die langen Bälle und die starken Angreifer gewusst, aber es reicht nicht, es zu wissen, es ist auch wichtig, gut zu verteidigen und das haben wir nicht gemacht. Die Spieler wissen, dass das weit von dem entfernt war, wie wir uns diese Woche vorbereitet haben", analysierte Hasenhüttl. Sein Team ist 13. und hat sieben Zähler Luft zu den Abstiegsrängen.

Zwei Zähler und unmittelbar dahinter liegt Newcastle. Ohne den gesperrten ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro gab es zu Hause gegen Burnley ein 0:0.

In der Fußball-League-Championship hat Barnsley im Kampf um den Klassenerhalt einen Rückschlag einstecken müssen. Das Team von Trainer Gerhard Struber kassierte am Samstag beim 16. Reading eine 0:2-Niederlage, die eine Serie von drei Siegen in Folge beendete. Barnsley ist punktgleich vor Schlusslicht Luton weiter Vorletzter, auf die ersten beiden Nichtabstiegsränge fehlen fünf Punkte.

Bei Barnsley spielte Michael Sollbauer in der Abwehr durch, Marcel Ritzmaier wurde in der 57. Minute ausgetauscht. Zu diesem Zeitpunkt kam Patrick Schmidt in die Partie. Goalie Samuel Sahin-Radlinger fehlte weiterhin. Der Siebente Bristol City trennte sich im Spiel der 36. Runde mit Andreas Weimann auswärts vom Zehnten Millwall mit 1:1.