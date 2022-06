Naturkatastrophe 1.100 Todesopfer nach Erdbeben in Afghanistan

Weitere Opfer durch Nachbeben in Afghanistan

N ach dem verheerenden Erdbeben in Afghanistan ist die Zahl der Todesopfer auf 1.100 gestiegen. Mehr als 1.600 Menschen in den betroffenen Gebieten im Osten des Landes seien zudem verletzt worden, berichtete der afghanische Sender "Tolonews" unter Berufung auf den Katastrophenschutz am Freitag.