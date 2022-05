Pandemie 1.766 Corona-Neuinfektionen und acht weitere Tote

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Nur 41.052 PCR-Tests mit Positivrate von 4,3 Prozent Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

1.766 Corona-Neuinfektionen sind am Samstag österreichweit in 24 Stunden gemeldet worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 2.164 Fällen. Allerdings wurden durch den Fenstertag nur 41.052 PCR-Tests registriert, von denen mit 4,3 Prozent prompt überdurchschnittlich viele positiv ausfielen. Acht gemeldete Covid-Tote gab es innerhalb eines Tages. Im Spital lagen 498 Infizierte, genau so viele wie am Freitag, aber 149 weniger im Wochenvergleich.