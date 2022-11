Terroranschlag 1,95 Mio. Euro aus Opferfonds nach Anschlag in Wien bezahlt

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Opferfonds will nach Anschlag in Wien 75 Personen entschädigen Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

A m Mittwoch jährt sich zum zweiten Mal der Terroranschlag in Wien, bei dem drei Männer und eine Frau in der Innenstadt ihr Leben verloren haben. 23 weitere Menschen verletzte der Attentäter teilweise schwer, ehe er von der Polizei erschossen wurde. Aus den Mitteln des beim Weißen Ring eingerichteten Terroropferfonds sind bisher rund 1,95 Mio. Euro an Hinterbliebene und Opfer ausbezahlt worden, gab nun das Sozialministerium bekannt.