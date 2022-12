10. Bezirk Schulwart einer Wiener Volksschule von Mann attackiert

Mann erleidet Stichwunde am Gesäß Foto: APA/THEMENBILD

D er Schulwart einer Wiener Volksschule in Favoriten ist von einem Eindringling attackiert worden. Der Mann drang mit einem Komplizen gegen 4.00 Uhr in das Schulgebäude. Der 41-jährige Schulwart, der in dem Haus eine Dienstwohnung bewohnt, bemerkte die Eindringlinge und alarmierte die Polizei. Während der eine Mann flüchtete, entwickelte sich zwischen dem zweiten und dem Schulwart ein Handgemenge. Dabei erlitt der 41-Jährige eine Stichwunde am Gesäß.