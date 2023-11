NBA 108 Triple-Doubles - Jokic zieht an James vorbei

Nikola Jokic dominiert die Liga Foto: APA/dpa/Reuters

Werbung

B asketball-Star Nikola Jokic hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA den nächsten Meilenstein geschafft und zwei Größen hinter sich gelassen. Jokic erzielte am Montagabend (Ortszeit) beim 134:116-Erfolg der Denver Nuggets gegen die New Orleans Pelicans sein 108. Triple-Double und zog damit an LeBron James und Jason Kidd (jeweils 107 Triple-Doubles) vorbei. Der Serbe kam gegen die Pelicans auf 35 Punkte, 14 Rebounds sowie zwölf Assists.