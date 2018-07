70 Ballone stiegen bei dem Fest in die Höhe. Mit an Bord waren Briefe an die Finder mit dem Ersuchen, sich zu melden. Kurze Zeit später kamen zwei Antworten aus der Region Bayerischer Wald.

Die große Überraschung gab es aber am 17. Juli: Post aus Australien. "Wir waren alle total aus dem Häuschen, haben eine Gänsehaut bis zu den Zehen hinunter bekommen", schilderte die Kindergartenpädagogin Sylvia Ebner. Der Absender lebt in der etwas mehr als 600 Einwohner zählenden, 125 Kilometer südöstlich von Melbourne gelegenen Stadt Dalyston im Bundesstaat Victoria. Mit ihm soll jetzt Kontakt aufgenommen werden. Darauf angesprochen, ob der Kindergarten nun noch weitere Briefe aus Übersee erwarte, meinte die Kindergartenpädagogin lachend: "Schauen wir mal, was weiter weg sein könnte als Australien."