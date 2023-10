Unwetter 14 Tote und über 100 Verletzte nach Hochwasser in Indien

Zerstörung nach Flut in Indien Foto: APA/AFP

D urch das Hochwasser eines Himalaya-Gletschersees im Nordosten Indiens sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen, mehr als hundert Personen wurden vermisst. Der Lhonak-See war am Mittwoch über die Ufer getreten und hatte in mehreren Bezirken des Bundesstaates Sikkim schwere Zerstörungen angerichtet, wie der örtliche Katastrophenschutz am Donnerstag mitteilte. Plötzliche Überschwemmungen durch Gletscherseen haben im Zuge des globalen Klimawandels zugenommen.