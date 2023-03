EM 15.000 Tickets für ÖFB-Match gegen Aserbaidschan abgesetzt

Großes Interesse für ÖFB-Partien im neuen Linzer Stadion Foto: APA/THEMENBILD

B eim Start des Kartenverkaufs für die EM-Qualifikationsspiele der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Linz hat große Nachfrage geherrscht. Innerhalb weniger Stunden wurden am Mittwoch für das Duell mit Aserbaidschan am 24. März 15.000 Tickets abgesetzt. Damit sind für diese Partie derzeit keine Karten mehr im öffentlichen Verkauf verfügbar. Sollten Tickets aus anderen Kontingenten frei werden, sind diese am 15. März erhältlich.