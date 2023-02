Prozess 15-Jähriger von Polizeiauto überfahren: Polizist verurteilt

Der Jugendliche wurde von einem Polizeiauto überrollt und getötet. Foto: APA/EVA MANHART

A m Bezirksgericht Tamsweg ist am Mittwoch ein Polizist wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Monaten auf Bewährung nicht rechtskräftig verurteilt worden. Der Beamte saß am 18. November 2021 am Steuer eines Streifenwagens, der in Göriach (Lungau) einen 15-jährigen Mopedfahrer überrollt hatte. Der Teenager, der ums Leben kam, war zuvor der Polizei davongefahren und auf einem Feldweg gestürzt. Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig.