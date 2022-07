Ukraine 17 Tote bei Raketeneinschlag in Wohngebäude in Region Odessa

B ei einem russischen Raketenangriff sind in der südukrainischen Region Odessa mindestens 17 Menschen in einem neunstöckigen Wohngebäude getötet worden. Der Sprecher der Regionalverwaltung von Odessa, Serhij Bratschuk, sagte in der Nacht auf Freitag, die Rakete sei von einem über dem Schwarzen Meer fliegenden Flugzeug aus abgefeuert worden. Laut Rettungsdiensten wurden außerdem 30 Menschen verletzt, darunter drei Kinder.