18-Jähriger festgenommen 18-Jähriger nach Schüssen in Buffalo wegen Mordes angeklagt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Zehn Tote bei Schüssen in Geschäft in Buffalo Foto: APA/dpa

W enige Stunden nach den Schüssen in der US-Stadt Buffalo mit zehn Toten ist der mutmaßliche Schütze Medien zufolge am Samstagabend (Ortszeit) wegen Mordes angeklagt worden. Auf Videos und Fotos war zu sehen, wie der 18-Jährige in weißer Kleidung und mit Gesichtsmaske vor Richter Craig Hannah im Gericht sitzt. Die Ermittler gehen von einem Hassverbrechen des Weißen aus: Die Mehrzahl der insgesamt 13 Opfer - neben den zehn Toten gab es drei Verletzte - waren Schwarze.