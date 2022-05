Mord 18-Jähriger soll Freundin in Reutte erstochen haben

Der 18-Jährige nahm sich nach der Tat das Leben Foto: APA

I n der Bezirkshauptstadt Reutte dürfte es am späten Montagnachmittag zu einem Tötungsdelikt an einer 17-jährigen Österreicherin gekommen sein. Laut Polizei beging der mutmaßliche Täter - ihr 18-jähriger deutscher Freund - Selbstmord, indem er von der 114 Meter hohen Hängebrücke Highline 179 sprang. Der jungen Frau waren mehrere Stichwunden im Brustbereich zugefügt worden. Sie wurde tot in einem Auto aufgefunden. Ein Klappmesser wurde am Tatort sichergestellt.