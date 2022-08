18 Menschen vermisst Nach Explosion in Armenien bisher sechs Tote geborgen

Einkaufszentrum in der Hauptstadt Eriwan eingestürzt Foto: APA/dpa

N ach der schweren Explosion in einem Einkaufszentrum in Armenien ist die Zahl der Toten auf sechs gestiegen. Weitere 18 Menschen gelten als vermisst, wie der Zivilschutz der ehemaligen Sowjetrepublik am Montagvormittag mitteilte. Rund 70 Rettungskräfte durchsuchten demnach die mittlerweile weitgehend gelöschte Unglücksstelle etwas außerhalb des Zentrums der Hauptstadt Eriwan nach ihnen. Mehr als 20 Menschen werden den Angaben zufolge in Krankenhäusern behandelt.