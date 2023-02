Ermittlung 18 tote Migranten in Bulgarien in Laster entdeckt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die Migranten aus Afghanistan erstickten Foto: APA/AFP

U nweit der bulgarischen Hauptstadt Sofia sind am Freitag 18 Migranten tot in einem Lkw entdeckt worden, teilte das Innenministerium mit. Bei den Migranten handelt es sich um junge afghanische Männer. Der Lkw wies bulgarische Kennzeichen aus Targowiste im Nordosten Bulgariens auf. Ersten Erkenntnissen zufolge sind die Männer erstickt. Vier Personen wurden inzwischen in der Küstenstadt Burgas und in der Hauptstadt Sofia festgenommen.