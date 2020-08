Von Sonntag auf Montag waren es bundesweit 81. Mit aktuellem Stand (3. August, 9.30 Uhr) sind österreichweit bisher 718 Personen an den Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion verstorben, 19.063 sind wieder genesen. Derzeit seien 113 Personen in Krankenhausbehandlung, davon 21 auf Intensivstationen, teilte das Innenministerium am Montag mit.