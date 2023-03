Flüchtlinge 2.000 Behausungen von Feuer in Rohingya-Lager zerstört

E in Feuer in einem Flüchtlingslager der Rohingya in Bangladesch hat 2.000 Unterkünfte vernichtet. Rund 12.000 Menschen seien durch den Brand vom Sonntag im Kutupalong- Lager obdachlos geworden, teilte der Flüchtlingskommissar von Bangladesch, Mijanur Rahman, der Nachrichtenagentur AFP mit. Auch seien mindestens 35 Moscheen und 21 Bildungseinrichtungen vernichtet worden. Berichte über Tote oder Verletzte gebe es aber nicht, fügte Rahman hinzu.