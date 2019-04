Tore von Zulj, Zulechner und Hinterseer .

Gleich drei Österreicher sind am Sonntag in der 2. deutschen Fußball-Liga als Torschützen in Erscheinung getreten. Robert Zulj erzielte beim 2:0-Heimsieg von Union Berlin gegen den Hamburger SV in der 46. Minute den Führungstreffer und bereitete das 2:0 durch Grischa Promel vor (84.).