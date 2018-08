Murray-Comeback weiter erfolgreich .

Das Comeback von Andy Murray (31) nimmt immer mehr Fahrt auf. Beim ATP-Hartplatzturnier in Washington gelang dem wegen Hüftproblemen lange verletzt gewesenen Schotten am Mittwoch (Ortszeit) mit einem 7:6(4),1:6,6:4 gegen den Weltranglisten-18. Kyle Edmund der bisher wertvollste Sieg. Gegen Edmund hatte Murray im Juni in Eastbourne noch verloren und danach für Wimbledon w.o. gegeben.