Auf Rang drei verbesserte sich Tottenham durch ein 2:0 bei der Eröffnung des neuen Stadions gegen Crystal Palace. Son Heung-min war es in der 55. Minute vorbehalten, das erste Tor der "Spurs" in ihrer neuen 62.000-Zuschauer-Arena zu erzielen. Für den Endstand sorgte Christian Eriksen in der 80. Minute.

Einen ungefährdeten Heimerfolg gab es auch für Chelsea. Die "Blues" setzten sich an der Stamford Bridge gegen Brighton mit 3:0 durch, als Torschützen zeichneten Olivier Giroud (38.), Eden Hazard (60.) und Ruben Loftus-Cheek (63.) verantwortlich. Chelsea schob sich dadurch vor Manchester United an die fünfte Stelle.