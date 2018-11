Ehefrau mit 17 Messerstichen getötet .

Mit 17 Messerstichen, darunter elf in die Brust und in den Bauch, hat ein 61-jähriger Mann am 24. Mai 2018 in Wien-Favoriten seine um 18 Jahre jüngere Ehefrau zu Tode gebracht. "In diesem Moment muss ich mich so geärgert haben, dass ich nicht mehr weiß, was ich getan habe", lautete am Mittwoch seine Verantwortung am Wiener Landesgericht. Er wurde wegen Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt.