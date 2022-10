21. Februar bis 5. März Zeitplan für Nordische Ski-WM in Planica steht

D er offizielle Zeitplan für die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften im slowenischen Planica 2023 steht. Dies teilte der Weltverband FIS am Dienstag mit. Start der Titelkämpfe vom 21. Februar bis zum 5. März ist die Eröffnungsfeier, die am ersten Tag um 20.23 Uhr beginnen soll. Am Finaltag gibt es vor der Schlussfeier traditionell noch das 50-Kilometer-Rennen der Langläufer, diesmal in der klassischen Technik.