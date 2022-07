Tödlicher Verkehrsunfall 22-Jährige bei Pkw-Frontalunfall in Tirol getötet

Die junge Frau wurde im Wagen eingeklemmt und hatte keine Chance Foto: APA/TEAM/ZEITUNGSFOTO.AT

E ine 22-jährige Autofahrerin ist am Freitagabend in Haiming (Bez. Imst) bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw getötet worden. Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle, informierte die Polizei. Die beiden Männer im zweiten Auto - 28 und 34 Jahre alt - wurden verletzt, konnten aber selbstständig aus ihrem Wagen aussteigen. Sie wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.