Gültigkeit bis zur Booster-Impfung auf sechs Monate verkürzt

Der dritte Stich ist dagegen derzeit für neun Monate (270 Tage) gültig. Allein in den vergangenen sieben Tagen holten sich mehr als 139.000 Personen in Österreich ihren Booster. Insgesamt 4,4 Millionen Menschen bzw. 49,3 Prozent der Einwohner sind bisher drittgeimpft. Betroffene erhielten zuletzt eine Erinnerung mittels Push-Notifikation in der Grünen-Pass-App. Außerdem wurden vom Gesundheitsministerium bereits im vergangenen Jahr erste Erinnerungsschreiben an jene versendet, für die eine Booster-Impfung ansteht.