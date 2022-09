24-Jähriger wollte in Tirol offenbar Frau mit Messer töten

Werbung

Das Motiv war weiter unklar. Die 29-Jährige schaffte es noch, nach der Attacke auf die Straße zu flüchten - anschließend brach sie dort zusammen. Die Österreicherin wurde von Passanten erstversorgt, die auch die Rettungskette in Gang setzten. Das Opfer sei noch in ärztlicher Behandlung und befände sich in der Klinik auf der Normalstation, teilte der stellvertretende Leiter des Tiroler Landeskriminalamts, Gert Hofmann, der APA mit. Ihr Zustand sei stabil. Sie sei bereits einvernommen worden.

Die Tatwaffe wurde in der Wohnung im Stadtteil Saggen entdeckt, hieß es weiter. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Verdachts des versuchten Mordes. Derzeit würden noch Erhebungen und Einvernahmen im Umfeld geführt und Spuren vom Tatort ausgewertet, hieß es. Der 24-Jährige befand sich am Donnerstagnachmittag weiterhin in Polizeigewahrsam. Der Verdächtige sei polizeilich bisher noch nicht aufgefallen und besitze einen aufrechten Asylstatus.