Die Österreicher lagen nach einem starken ersten Drittel durch Tore von Raphael Herburger (9./PP) und Brian Lebler (19.) 2:0 voran. Doch im Mitteldrittel fiel die Mannschaft von Teamchef Roger Bader auseinander und geriet durch fünf Gegentreffer entscheidend in Rückstand.

Bader nahm gegenüber dem Vortag (1:2 gegen die Slowakei) zwei Änderungen vor. Im Tor erhielt Bernhard Starkbaum den Vorzug gegenüber David Kickert, Mario Huber stürmte anstelle von Patrick Obrist in der vierten Linie. Trotz nur 18 Stunden Pause starteten die Österreicher mit viel Elan und gingen erstmals in dieser Saison auch in Führung. Im Powerplay wurde Herburger von Lukas Haudum ideal bedient und schob zum 1:0 ein (9.).

Durch zwei Strafen brachte sich das ÖEHV-Team danach in Bedrängnis, blieb aber mit etwas Glück im ersten Drittel ohne Gegentreffer. Mit einem herrlichen Konter gelang sogar das 2:0 (19.). Über Marco Rossi und Dominic Zwerger landete der Puck bei Lebler, der sich die Chance nicht entgehen ließ.

Aber wie schon gegen die Slowaken fiel die rot-weiß-rote Auswahl im Mitteldrittel stark zurück. Nach dem raschen Anschlusstreffer der Weißrussen durch Andrei Stas im Powerplay (21.) riss der Faden komplett. Das Team aus Belarus, das großteils aus Spielern aus der russischen KHL besteht, entschied durch weitere Tore von Jegor Scharangowitsch (26., 33.), Shane Prince (37./PP) und Geoff Platt (40.) das Match. Starkbaum wurde danach erlöst und durch Kickert ersetzt, eine Wende war aber nicht in Sicht.

Damit sind Österreichs Männer wie 2018 in Pyeongchang auch in Peking nur Zuschauer. Die Hoffnung des ÖEHV auf eine Olympia-Teilnahme liegen damit nur noch beim Frauen-Team, das von 11. bis 14. November in Füssen gegen Gastgeber Deutschland, Dänemark und einen Aufsteiger der Vorqualifikation um ein Olympia-Ticket spielt.