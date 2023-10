Ermittlung 26-Jähriger nach Messerattacke auf Frau in OÖ festgenommen

Hatte Dienstagabend 34-Jährige verletzt Foto: APA/THEMENBILD

E in 26-Jähriger, der Dienstagabend in Regau (Bezirk Vöcklabruck) eine 34-Jährige mit einem Messer verletzt haben soll, ist Mittwochvormittag im Innviertel festgenommen worden. Der Israeli, der aus München kam, und die Niederländerin dürften einander gekannt haben, bestätigte die oö. Polizei Medienberichte. Die Attacke fand im Bereich ihres Wohnhauses in Regau statt. Nach dem Täter wurde seit dem Abend gefahndet. Die Frau sei außer Lebensgefahr, mehr war vorerst nicht bekannt.