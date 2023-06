Kommunales 27. Regenbogenparade für LGBTIQ-Rechte am Wiener Ring

Abschlussfest am Rathausplatz mit Conchita und Felix Jaehn Foto: APA/Archiv

D ie Regenbogenparade zieht als Höhepunkt der Vienna Pride am Samstag wieder für die Rechte von LGBTIQ-Menschen um den Ring in Wien. Die jährliche und nach Angaben des Organisationsteams "größte Demonstration Österreichs", die heuer zum 27. Mal stattfindet, bewegt sich wie immer "andersrum", also gegen die Fahrtrichtung. Am Ende soll am Rathausplatz bei der After Pride Celebration mit lokalen Künstlern sowie den Bühnengrößen Conchita und Felix Jaehn gefeiert werden.

Die Homosexuelle Initative (HOSI) Wien, seit 20 Jahren für die Organisation verantwortlich, betont den Stellenwert des bunten, von vielen tausend Menschen besuchten Events als "wichtiges Zeichen lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans, intergeschlechtlichen und queeren (LGBTIQ-)Lebens". Zuvor war im Rahmen der Veranstaltungsreihe Vienna Pride seit Anfang Juni die Vielfalt von Menschen der LGBTIQ-Community in den Fokus gerückt worden, ebenso Probleme wie Schutz vor Diskriminierung oder ein Verbot von sogenannten Konversionstherapien. Eröffnet wird die Regenbogenparade ab 12.15 Uhr mit Reden beim Rathausplatz, ab 13.00 Uhr zieht sie vom Burgtheater einmal um den Ring, der Abschluss findet ab 18.00 Uhr auf dem Rathausplatz statt.