28 Pkws betroffen Mann zerstach in Vorarlberg Reifen aus Frust über Autofahrer

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Der Vorarlberger zerstach Reifen an 28 Pkw. Foto: APA/THEMENBILD

A us Frustration über die von ihm erlebte Rücksichtslosigkeit von Autofahrern gegenüber Fahrradfahrern hat ein 32-jähriger Vorarlberger im November und Dezember an 28 Pkw die Reifen zerstochen. Er wurde am Sonntag auf frischer Tat ertappt, informierte die Polizei. Der 32-Jährige war zu den Vorwürfen geständig, die Fahrzeuge habe er zufällig ausgewählt. Der angerichtete Schaden wurde mit zumindest 6.000 Euro beziffert.