Bewaffneter Raub 29-Jähriger nach Überfall auf Tiroler Wettlokal festgenommen

In Tirol wurde am Montag ein Wettlokal überfallen. Foto: APA/THEMENBILD

N ach einem bewaffneten Überfall auf ein Wettlokal in Jenbach (Bezirk Schwaz) ist am Montag ein 29-jähriger Mann im Zuge einer groß angelegten Alarmfahndung festgenommen worden. Der Einheimische hatte sich am Innufer im Gebüsch versteckt, berichtete die Polizei. Ein Polizeihund spürte den Mann auf. Die Beute - ein vierstelliger Eurobetrag - sei in der Nähe gefunden worden. Der Mann zeigte sich im Zuge einer ersten Befragung geständig.