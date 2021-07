Die digitale Anwendung war bereits letzte Woche für Apple-Produkte (iOS) und Huawei-Geräte abrufbar. Nun steht sie auch für Android-Geräte im Playstore von Google zum Download bereit (https://play.google.com/store/apps/details?id=at.gv.brz.wallet), hieß es am Montag aus dem Gesundheitsressort.

Die App soll eine sichere Offline-Speicherung der EU-konformen Impf-, Test- oder Genesenen-Zertifikate inklusive QR-Code (auf mobilen Geräten) ermöglichen. Damit soll ein einfacher Vorweis selbiger bei Zutritten und Reisen innerhalb der Europäischen Union ermöglicht werden, hieß es bei der Vorstellung am letzten Freitag. Die Daten werden durch die Applikation ausschließlich offline - also nur am Handy des Endverbrauchers - gespeichert. Das EU-konforme Zertifikat wird in der App in einer vereinfachten Version dargestellt: Angezeigt werden dann nur noch wesentliche Informationen, wie beispielsweise Vorname, Nachname, Covid-19-Impfstoff sowie der EU-konforme QR-Code. Eine Speicherung in einer Cloud erfolgt laut Gesundheitsministerium nicht.

Die Verzögerung für die Android-Version sei durch den Überprüfungsprozess bei Google begründet gewesen, hieß es am Montag aus dem Gesundheitsministerium zur APA - eingereicht habe man die App bereits am 1. Juli. In Kürze dürfte die APP dann auch nicht nur über den Direktlink, sondern auch über die Suchfunktion in Googles "Playstore" auffindbar sein. Apple-User können die App unter https://appstore.com/brzgmbh/gruenerpass beziehen, für Huawei-Geräte kann man die App auch über https://appgallery.huawei.com/#/app/C104486139 laden.

Überprüfende Stelle (z.B. Restaurants, Kinos, Theater, Fitnessstudios) können die Gültigkeit des vorgezeigten Zertifikats nicht nur visuell, sondern auch mittels der offiziellen Prüf-Anwendung "GreenCheck" (https://greencheck.gv.at/) kontrollieren. Dafür werde ein Mobiltelefon oder Tablet mit funktionierender Handykamera benötigt. Damit soll Veranstaltern eine einfache Kontrolle beim Eintritt ermöglicht werden.