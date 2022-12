Steiermark 3 Tote in Weiz wegen giftiger Abgase aus Heizlüfter

Todes-Zeitpunkt dürfte der Samstagnachmittag gewesen sein Foto: APA/THEMENBILD

O ffenbar durch giftige Abgase aus einem Heizlüfter sind drei Menschen in Weiz in der Steiermark ums Leben gekommen sein. Ein Mitarbeiter eines Zustelldienstes fand die leblosen Personen am Montagvormittag in einem Einfamilienhaus und verständigte die Einsatzkräfte. Bei den Toten handelt es sich um eine 90-jährige Frau und deren beiden Söhne, hieß es seitens der LPD Steiermark.