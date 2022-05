Verhör des Verdächtigen nach Bluttat in Piesendorf läuft

Werbung

Es handelt sich dabei um den zunächst flüchtigen Ex-Mann des Opfers, der sich am Samstag der Polizei gestellt hatte. Die erstochene 30-Jährige hinterlässt laut Polizeiangaben zwei Kinder. Weitere Details zur Einvernahme oder zur Obduktion der Leiche wurden bisher nicht bekannt.

Unter Beteiligung der COBRA hatten die Beamten zuvor engmaschige Verkehrskontrollen durchgeführt, um den mutmaßlichen Täter aufzufinden. Mittlerweile wurde die forensische Untersuchung der Leiche des Opfers durchgeführt, am Samstagabend bestätigte die Polizei, dass die Einvernahme des Verdächtigen begonnen habe. Näheres konnte bei der zuständigen Stelle am Sonntagvormittag nicht in Erfahrung gebracht werden. Weitere Informationen zum Ermittlungsstand und die Erkenntnisse des gerichtsmedizinischen Gutachtens wurden für Nachmittag erwartet.