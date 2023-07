Nickelsdorf Flüchtlingsaufgriff: 46 Personen befanden sich in Lkw

Foto: Schindler Thomas, Schindler Thomas

B eim Grenzübergang in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) hat ein Flüchtlingsaufgriff für einen Rettungseinsatz gesorgt. In einem Lkw hatten sich am Samstag laut einem Polizeisprecher 46 Personen befunden. Drei Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht, sie waren am Sonntag wohlauf.

Das Schwerfahrzeug mit Planenaufbau sei am Samstag gegen 10 Uhr auf einem Parkplatz in der Nähe der Lkw-Kontrolle abgestellt worden, sagte ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage. Der Lenker dürfte sich zu Fuß entfernt haben. Später wurde die Plane des Lastwagens aufgeschnitten. Gegen 11.00 Uhr begaben sich die Flüchtlinge ins Freie, wie am Sonntag auch mehrere Medien berichteten. Die Fahndung nach dem Lenker verlief bisher erfolglos. Bei warmen Temperaturen habe eine Person über Schmerzen im Brustbereich geklagt und sei per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Eisenstadt geflogen worden. Zwei weitere Flüchtlinge wurden aufgrund von Fußverletzungen in die Klinik nach Frauenkirchen gebracht, hieß es seitens der Exekutive. Insgesamt befanden sich 42 Männer, zwei Frauen sowie zwei Kinder auf dem Lkw. 19 Migranten stellten je einen Asylantrag, die weiteren Personen wurden zurückgewiesen.