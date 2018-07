Zum Stehlen am Nova Rock: Sieben Monate unbedingt .

Am Eisenstädter Landesgericht ist am Dienstag ein 31-jähriger Mann verurteilt worden, der mit einem Freund am Nova Rock Festival in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) 32 Handys und drei Geldbörsen samt 1.900 Euro in bar gestohlen hat. Der Freund habe Festivalbesucher bestohlen und ihm dann die Ware übergeben, die er in einem Badeanzug versteckte. Das Urteil lautete sieben Monate unbedingt.