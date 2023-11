36-Jähriger in Tirol offenbar gewaltsam getötet

Der Leichnam wies nach Angaben der Polizei deutliche Spuren von Gewalteinwirkung am Hals auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 059133/703333 beim Landeskriminalamt zu melden.

Am Mittwochvormittag dauerten umfangreiche Ermittlungen und Befragungen des Landeskriminalamtes Tirol an. Eine Obduktion des Mannes war für Mittwoch geplant. Wer im Bereich Itter in den vergangen Tagen ungewöhnliche Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht hat, wird gebeten, sich umgehend an die Polizei zu wenden.