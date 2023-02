Tennis 377 Wochen Nummer eins - Djokovic stellt Graf-Rekord ein

Der Serbe kennt das Gefühl als Nummer eins nur zu gut Foto: APA/dpa

N ovak Djokovic hat am Montag eine Bestmarke der deutschen Tennis-Legende Steffi Graf geknackt. Der 35-jährige Serbe erreichte die 377. Woche, die er in seiner Karriere auf Platz eins der Weltrangliste steht. Der 22-fache Grand-Slam-Champion stellte damit die Bestmarke von Graf ein, die bei den Frauen ebenfalls 377 Wochen die Spitzenposition innehatte. In der kommenden Woche kehrt Djokovic nach seinem Sieg bei den Australian Open beim Turnier in Dubai auf die ATP-Tour zurück.