Innviertler bei Mordfall in Bayern unter Tatverdacht

In einem ungeklärten Mordfall in Bayern ist ein Innviertler unter Tatverdacht geraten, bestätigte die Staatsanwaltschaft Landshut am Freitag. Im Juli des vergangenen Jahres war in Geratskirchen (Landkreis Rottal-Inn) ein 39-Jähriger erschossen auf einem Bauernhof gefunden worden.

Lesezeit: 1 Min AN APA / NÖN.at