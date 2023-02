Unfälle 39-Jähriger in Wien von U-Bahn überrollt und getötet

E in 39-Jähriger ist am späten Freitagabend in der U6-Station Tscherttegasse in Wien-Meidling von einem U-Bahn-Zug überrollt und getötet worden. Die Haltestelle verfügt über zwei getrennte Bahnsteige. Der Mann wollte laut Zeugen offenbar über die beiden Gleise von einer Seite auf die andere wechseln, während gegenüber ein Zug angehalten hatte. Als er zwischen zwei Waggons kletterte, fuhr die Garnitur los und er stürzte unter die Bahn, berichtete die Polizei am Samstag.