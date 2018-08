Kommende Woche findet der Neusiedler Monatsmarkt das erste Mal nach der neuen Marktordnung statt, die der Gemeinderat Ende Juni beschlossen hat. Diese Marktordnung bringt einen neuen Standort mit sich.

Die Marktstände werden nun nicht mehr auf der Hauptstraße B51 aufgebaut, sondern in die Nebenfahrbahn verlegt. Konkret wird sich die „Marktstraße“ vom Öden Haus über die Nebenfahrbahn der Hauptstraße, dem Hauptplatz bis zur Apotheke erstrecken und sich weiter rund um den Anger bis zum Schuhhaus Lang ziehen.

Eine Straßensperre der Hauptstraße wird somit nicht mehr nötig sein, genauso wenig die Einbahnregelungen in der Friedhofgasse, Kellergasse und am Gartenweg. Staus am Markttag sollen damit der Vergangenheit angehören.

Trotz Verkürzung bleibt Angebot erhalten

„Straßensperren wird es lediglich beim Öden Haus und am Anger geben“, beschreibt Stadtrat Günter Kolar (ÖVP), Obmann des Infrastrukturausschusses. Dazu komme eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Hauptstraße: „Der 30er war eine Auflage der Bezirkshauptmannschaft.“

Durch die Standortverlegung wird der Markt um etwas mehr als 100 Laufmeter kürzer sein, das Angebot – auf nunmehr knapp 600 Laufmetern – bleibt im Großen und Ganzen aber das Gewohnte. „Mit der neuen Marktordnung hat es eine neue Ausschreibung für die Marktfahrer gegeben. Alle, die einen fixen Standplatz gehabt haben, sind wieder untergekommen. Das sind rund 50 Marktstände“, erklärt Walter Rathmanner, Obmann des Burgenländischen Markthandels.

Obwohl er bedauert, dass der Markt nun nicht mehr auf der Hauptstraße sein wird, kann er dem neuen Standort durchaus Positives abgewinnen: „Der Markt auf der Hauptstraße war für die Marktfahrer natürlich die Optimalsituation, aber wir sind sehr froh, dass wir im Zentrum bleiben können. Ein Markt gehört einfach ins Zentrum und belebt es. Die Verkehrssituation wird sich entschärfen und für Kunden, die zu Fuß weniger mobil sind, wird die neue Regelung eine Erleichterung sein. Diese können nun näher zum Markt zufahren. Außerdem wird der Markt für vorbeifahrende Autofahrer sichtbar sein. Vielleicht bleibt ja der eine oder andere stehen und besucht spontan die Stände.“

Einzugsgebiet des Markts erstreckt sich bis Wien

Ganz wichtig ist Rathmanner die Kooperation mit der heimischen Wirtschaft. Die Marktfahrer seien keine Konkurrenz, sondern ergänzen lediglich das Angebot. „Deshalb werden die Stände auch so aufgebaut, dass kein Geschäft abgedeckt wird. Ich bin sicher, dass Geschäftsleute und Gastronomen im Zentrum durch den Markt profitieren können. Wenn alle an einem Strang ziehen, funktioniert das auch.“

Der Neusiedler Monatsmarkt gehört seit Jahrzehnten zum Fixpunkt im Marktjahr. An jedem ersten Montag im Monat zieht er hunderte Gäste an. Die Besucherzahlen schwanken laut Rathmanner je nach Wetter. Das Einzugsgebiet erstreckt sich über den Neusiedler und Brucker Bezirk bis nach Eisenstadt und Wien. In den Sommermonaten ist er Anziehungspunkt vieler Touristen. Einige kommen jedes Jahr und gehören bereits zu den Stammkunden.

Der nächste Monatsmarkt findet aufgrund des Schulbeginns ausnahmsweise an einem Dienstag statt. „Allerdings nur mehr dieses Jahr, weil das Datum schon so verlautbart worden ist. Durch den neuen Standort und der damit einhergehenden entschärften Verkehrssituation wäre die Verlegung auf Dienstag eigentlich gar nicht mehr nötig“, erklärt Rathmanner im BVZ-Interview.

Am 4. September wird der Markt erstmals am neuen Standort aufgebaut.