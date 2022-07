Chile, Argentinien 400 Menschen sitzen nach Schneesturm in Anden fest

I n den Bergen an der Grenze zwischen Chile und Argentinien hat ein Schneesturm hunderte Menschen eingeschneit. Mehr als 400 Menschen, größtenteils Touristen und Fernfahrer, saßen am Sonntag (Ortszeit) bei Temperaturen von minus zehn Grad auf einem Gebirgspass auf 3.000 Metern Höhe fest, wie örtliche Behörden mitteilten. Auf der argentinischen Seite der Grenze waren in der Früh bereits 120 Menschen von Polizei und Militär gerettet und in Notunterkünfte gebracht worden.