Todesursache unbekannt 41-Jährige in Wohnung in Steiermark getötet: Suche nach Sohn

Die Todesursache ist noch nicht bekannt Foto: APA

I n der südsteirischen Bezirkshauptstadt Leibnitz ist am Montagabend der Leichnam einer 41-Jährigen in ihrer Wohnung entdeckt worden. Laut Landespolizeidirektion wird der 24 Jahre alte Sohn nun von der Polizei gesucht, er ist seither verschwunden. Familienangehörige hatten die Polizei verständigt, nachdem die Syrerin nicht mehr erreichbar gewesen war. Nach der Wohnungsöffnung war zunächst kein Gewaltverbrechen erkennbar, erst eine Obduktion brachte am Dienstag Klarheit.